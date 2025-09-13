LIVE Italia-Olanda, Europei softball 2025 in DIRETTA: la sfida infinita vale il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale degli Europei di softball 2025 tra Italia e Olanda (Paesi Bassi). Il duello infinito continua a essere protagonista, stavolta a Praga.

Per 16 volte le due squadre in questione hanno ottenuto i primi due posti nella rassegna continentale, ma c’è di più: non è mai successo che il titolo europeo uscisse da uno di questi due Paesi. Già tre volte gli Europei si erano tenuti a Praga: due vittorie per l’Italia, una per il team orange nell’unica volta dello scontro diretto all’ultimo atto nella capitale ceca.

La squadra azzurra, guidata dal manager Craig Montvidas, rispetto a un anno fa ha cambiato pochissimo e non ha bisogno di troppe descrizioni, mentre quella olandese si regge ancora sulle due figure-simbolo, Britt Vonk ed Eva Voortman.

Una sola sconfitta sia dall’una che dall’altra parte: contro la Spagna per l’Italia, contro le azzurre per le olandesi. Questo confronto, infatti, c’è già stato a inizio Super Round. Non al Field 1 Eagles, però, ma allo Spectrum. Allora era stato 2-1 italiano: resta da sperare in una conferma, se non del risultato, almeno del suo fatto positivo.

La finale degli Europei di softball 2025 tra Italia e Olanda (Paesi Bassi) si giocherà oggi con playball alle ore 17:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!