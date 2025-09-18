LIVE Italia-Kazakistan, Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 in DIRETTA: andata di un playoff durissimo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Kazakistan, gara d’andata dello spareggio che vale la qualificazione agli Europei di calcio a 5 2026. Gli azzurri di Salvo Samperi cercano di partire con il piede giusto supportati dal caldo tifo degli appassionati di Fasano. Sorteggio poco fortunato per la compagine italiana, che volerà ad Astana per il ritorno il 23 settembre.

Capitan Musumeci e compagni conoscono il livello degli avversari e metteranno in campo il 110%. Serviranno le parate di Bellobuono, l’estro di Merlim e le giocate di elementi del calibro di Motta ed Isgrò. Nel girone eliminatorio ricordiamo che gli azzurri sono stati beffati dalla Bielorussia, capace di strappare un pareggio in Italia e aggiudicarsi la sfida di Minsk.

Il Kazakistan arriva in Puglia orfano degli squalificati Leo ed Orazov, che torneranno per il return match. Gli esteuropei annoverano tra le loro fila i temibili naturalizzati Edson e Douglas Junior, oltre ad un portiere che risponde al nome di Higuita. Gli esperti Tursagulov e Yesenamanov completano uno starting five di ottimo livello. I kazaki sono giunti ai playoff dopo aver chiuso il gruppo 6 alle spalle dell’Armenia.

La gara di andata del playoff qualificazione agli Europei 2026 tra Italia e Kazakistan inizierà alle 20.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!