LIVE Italia-Francia, Europei hockey pista 2025 in DIRETTA: si chiude il girone degli azzurri

Buonasera Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, terzo ed ultimo appuntamento valido per la fase a gironi dei Campionati Europei 2025 di hockey su pista, rassegna in fase di svolgimento questa settimana in Portogallo, precisamente a Paredes.

Si tratta di un appuntamento importante per gli uomini di Alessandro Bertolucci, reduci da una vittoria nella sfida inaugurale contro i padroni di casa e da una sconfitta contro la Spagna, arrivata ieri dopo un primo tempo terminato in vantaggio.

Contro i transalpini andrà in scena una vera e propria “classica” della disciplina: le due squadea si sono affrontate infatti molteplici volte in passato, e questa volta la disputa si rivelerà fondamentale per definire gli accoppiamenti per la fase successiva. Ricordiamo che nel raggruppamento A gli iberici guidano le operazioni con sei punti, seguiti da Italia e Portogallo, appaiati a zona tre, mentre la Francia non ha ancora messo a referto nessuna vittoria.

Nel raggruppamento B al comando c’è invece l’Andorra con tre punti, squadra che precede Svizzera e Austria (due punti) oltre che la Germania (un punto).

Italia-Francia, terzo match degli azzurri ai Campionati Europei 2025 a Paredes. Si comincia alle ore 20:00.