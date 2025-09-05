LIVE Italia-Estonia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: inizia la missione impossibile di Gattuso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Italia ed Estonia, valido per le Qualificazioni per i Mondiali del 2026, appuntamento alla quale la Nazionale azzurra non può mancare visto che non ha partecipato alle ultime due. Come sappiamo, la situazione è quasi delirante, con alcuni tifosi che hanno già smesso di crederci dopo la cocente sconfitta contro la Norvegia (che ha vinto 3-0 contro gli azzurri), e con altri che invece hanno deciso di sperarci ancora, soprattutto dopo l’arrivo di Gennaro Gattuso nel ruolo di commissario tecnico della Nazionale.

L’Italia, prima di affrontare l’Estonia, ha giocato solo due partite di Qualificazioni per i Mondiali: la prima, contro la già citata Norvegia che ha messo in seri guai tutta la Nazionale, che adesso non può più commettere errori, e la seconda, contro la Moldavia, battuta dagli azzurri con un risicato 2-0, sprecando un’ottima occasione per recuperare terreno sui rivali nordici rispetto alla differenza reti.

Per quanto riguarda l’Estonia, le partite già giocate sono quattro: la prima, persa 2-1 contro Israele, prossima avversaria dell’Italia, la seconda, vinta 3-2 contro la Moldavia, la terza, il ritorno con Israele anche questo perso ma 3-1, e la quarta, contro la Norvegia, che ha vinto solo 1-0.

L’ultimo incontro tra Italia ed Estonia risale all’ormai lontano 2020, quando gli azzurri con la doppietta di Vincenzo Grifo e i gol di Federico Bernardeschi e Riccardo Orsolini, vinse 4-0 in un amichevole giocata all’Artemio Franchi di Firenze. Per citare l’ultima partita ufficiale tra queste due nazionali, dobbiamo tornare indietro fino al 2011, quando l’Italia vinse 3-0 il match di Qualificazioni agli Europei del 2012, grazie ai gol di Giuseppe Rossi, Antonio Cassano e Gianluca Pazzini.

PROBABILI FORMAZIONI:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Frattesi; Orsolini, Kean, Zaccagni. Ct: Gattuso.

ESTONIA (5-4-1): Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kolvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. Ct: Jurgen Henn.

Il match tra Italia ed Estonia, che inizierà alle 20.45, sarà disputato al New Balance Stadium di Bergamo, stadio che ospita le partite casalinghe dell’Atalanta. Potrete seguire l’incontro grazie alla cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport! Buon divertimento a tutti!