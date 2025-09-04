LIVE Italia-Cipro, Europei basket 2025 in DIRETTA: vincere per sperare nel primo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo match del girone C riguardante l’Italia agli Europei 2025. L’Italbasket di Gianmarco Pozzecco affronta Cipro, la squadra che ospita questo raggruppamento.

Ci sono pochi giri di parole da fare: Cipro è, di gran lunga, la squadra meno competitiva dell’intera rassegna continentale. Non ha mai segnato più di 69 punti, ne ha subiti 32,5 di media nelle sue prime quattro uscite e, più in generale, si avvia a chiudere senza che, al di là del naturalizzato Willis (visto brevemente a Brescia nel 2021) e di Simitzis, si sia visto qualcosa.

L’Italia affronterà questo match, potendo del resto anche permetterselo, senza Saliou Niang, ed è abbastanza evidente che qui si approfitterà per far ruotare ampiamente tutti i giocatori, considerato che normalmente la resistenza cipriota tende a durare un quarto. Per gli azzurri l’opportunità di chiudere con un record di 4-1 e aspettare.

Già, aspettare: perché ci sarà Grecia-Spagna in serata, e questa sfida ha assunto i contorni di qualcosa di davvero decisivo anche in funzione di cos’accadrà prima. Se la Grecia vincerà, l’Italia sarà seconda nel girone, mentre se lo farà la Spagna, per gli azzurri ci sarà l’odore del primo posto.

Il match tra Italia e Cipro vedrà la palla a due alzarsi alle ore 17:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!