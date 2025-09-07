LIVE Giappone-Brasile, Mondiali volley femminile 2025 in DIRETTA: in palio la medaglia di bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Giappone e Turchia, valido per la finalina per il terzo posto dei Mondiali di pallavolo femminile 2025, che si stanno disputando, e sarà cosi anche per quest’ultima emozionante giornata, a Bangkok in Thailandia. In palio, c’è la medaglia di bronzo che, pur non avendo lo stesso valore di quella d’argento e tantomeno di quella d’oro, resta comunque un risultato incredibile da raggiungere per chiunque.

Partiamo dal Giappone, che non si spingeva fino alla finale per la medaglia di bronzo dall’ormai lontano 2010, quando i Mondiali di pallavolo si giocarono proprio nel paese del sol levante. La nazionale nipponica, dopo aver superato il suo girone, ha battuto agli ottavi di finale la Thailandia padrone di casa con un secco 3-0 (25-20, 25-23, 25-23). Successivamente, ai quarti di finale, ha superato l’Olanda al quinto set, vincendo 3-2 (20-25, 25-20, 22-25, 25-22, 15-12), fino a perdere la semifinale di ieri contro la Turchia per 1-3 (25-16, 17-25 18-25, 25-27).

Per quanto riguarda il Brasile, la nazionale verdeoro, nel corso degli ottavi di finale ha concesso un set alla nazionale della Repubblica Domenicana, vincendo 3-1 (18-25, 25-12, 25-20, 25-12). Ai quarti di finale, invece, ha superato la Francia con una grande prestazione, grazie alla quale le ragazze di Zé Roberto hanno vinto 3-0 (27-25, 33-31, 25-19) contro le transalpine, fino a perdere la semifinale contro l’Italia di Velasco in un match semplicemente incredibile e che ha visto trionfare le nostre azzurre per 2-3 (25-22, 22-25, 30-28, 22-25, 13-15).

Il match della Indoor Stadium Huamark di Bangkok inizierà alle 10.30, con il Brasile che partirà sicuramente come favorita rispetto al Giappone: Gabi, insieme alle compagne, vorrà sicuramente rifarsi dopo aver perso la possibilità di partecipare alla finale, con l’Italia che le ha strappato dalle mani quest’occasione. Ovviamente, la giornata in Thailandia non finirà con la finale per il bronzo, visto che le nostre azzurre lotteranno per la vittoria della competizione contro la Turchia alle 14.30. Seguite con noi l’ultima giornata dei Mondiali di pallavolo femminile 2025, grazie alle cronache testuali in Diretta LIVE di OA Sport! Buon divertimento a tutti!