LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Leclerc ritrova un circuito amato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku, con i suoi tratti lenti nella città vecchia e le sue sezioni di altissima velocità, ci attende una giornata di capitale importanza per capire quali saranno i reali valori in pista. Si inizierà a fare sul serio e proveremo a chiarire i tanti punti di domanda che albergano sul tracciato .

Quale sarà il programma della giornata? Si partirà come sempre con la prima sessione di prove libere alle ore 10.30 italiane (le ore 12.30 sulle sponde del Mar Caspio) quindi alle ore 14.00 si tornerà in azione per la seconda sessione che andrà a completare le canoniche due ore di lavoro in pista. Il particolare lay-out del tracciato azero costringerà team e piloti ad un lavoro davvero complicato per trovare il giusto bilanciamento tra la parte mista e quella di altissima velocità.

Come arriviamo all’appuntamento dell’Azerbaijan? Dopo la splendida vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio d’Italia di Monza la situazione della classifica generale vede sempre al comando Oscar Piastri con 30 lunghezze di vantaggio sul vicino di box Lando Norris, mentre l’olandese si trova a 96 punti di distacco, ancora in lizza per il titolo ma solo sulla carta. Vedremo se la Ferrari sarà in grado di vivere un weekend da protagonista, nonostante una SF-25 che rimane lontana dalle prestazioni sperate. Charles Leclerc ha infilato una serie record di pole position a Baku, saprà confermarsi anche in questa occasione?

Il venerdì del Gran Premio dell’Azerbaijan scatterà alle ore 10.30 italiane con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda prenderà il via alle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno sullo splendido tracciato di Baku. Buon divertimento!