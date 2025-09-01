LIVE Errani/Paolini-Stollar/Wu, US Open 2025 in DIRETTA: azzurre per proseguire la corsa, sognando il n.1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale degli US Open 2025 tra Sara Errani/Jasmine Paolini ed il doppio magiaro-taipeano composto da Fanny Stollar e Wu Fang-Hsieh. Primo confronto diretto in assoluto tra le due coppie, con la vincente che troverà ai quarti di finale Muhammad/Schuurs o Ddanilina/Krunic.

Le campionesse Olimpiche continuano a puntare dritto al numero uno del ranking. Autrici di una stagione straordinaria durante la quale hanno conquistato i tornei di Doha, Roma, ma soprattutto il Roland Garros, le azzurre vogliono chiudere in bellezza il 2025. Finora hanno superato in due parziali dapprima Boisson/Maria, poi Kessler/Stearns, ed ora non dovranno abbassare l’intensità nella seconda settimana dello Slam statunitense.

Anche per Stollar/Wu percorso netto fino a questo punto del Major americano grazie alle vittorie per 2-0 su Khromacheva/Rakhimova e Kato/Zarazua. Coppia nata proprio quest’estate che si è sbloccata a Flushing Meadows dopo aver raccolto tre sconfitte consecutive nei tornei di avvicinamento agli US Open. L’ungherese ha buoni colpi da fondo, mentre l’asiatica mette in campo rapidità ed arguzia tattica.

La sfida di ottavi di finale degli US Open 2025 tra Sara Errani/Jasmine Paolini ed il doppio magiaro-taipeano composto da Fanny Stollar e Wu Fang-Hsieh sarà il quarto match sul Court 17 dalle 17.00 dopo Xu/Yang-Babos/Stefani, Aoyama/Wang-Andreeva/Shnaider e McDonald/Quinn-Granollers/Zeballos. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!