LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Schuurs, US Open 2025 in DIRETTA: azzurre a caccia della semifinale

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale degli US Open 2025 tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia americana-olandese composta da Asia Muhammad e Demi Schuurs. Secondo confronto diretto tra i due connubi con le azzurre che a marzo di questa stagione hanno ceduto alle rivali per 6-4 6-0 nel primo turno del WTA 1000 di Indian Wells.

Le campionesse Olimpiche continuano a puntare dritto al numero uno del ranking. Autrici di una stagione straordinaria durante la quale hanno conquistato i tornei di Doha, Roma, ma soprattutto il Roland Garros, le azzurre vogliono chiudere in bellezza il 2025. Finora hanno superato in due parziali dapprima Boisson/Maria, poi Kessler/Stearns, prima di dover lottare per tre set contro Stollar/Wu.

Muhammad e Schuurs invece arrivano a questo importante appuntamento dopo aver eliminato in tre parziali la coppia formata dalla kazaka Danilina e dalla serba Krunic. In stagione hanno trionfato proprio sul cemento americano di Indian Wells, a conferma di quanto possano essere pericolose su questa superfice. Altro successo colto invece sulla prestigiosa erba del Queen’s. Parliamo dunque di una coppia di tutto rispetto.

La sfida di quarti di finale degli US Open 2025 tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia americana-olandese composta da Asia Muhammad e Demi Schuurs sarà il terzo match sul Louis Armstrong Stadium dalle 17.00 dopo due incontri del torneo juniores.