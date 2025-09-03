LIVE Errani/Paoliini-Dabrowski/Routliffe, US Open 2025 in DIRETTA: antipasto di Sinner-Musetti, semifinale da vivere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo di doppio femminile degli US Open 2025 tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia canadese-neozelandese composta da Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe.

Per la prima volta in carriera Sara e Jasmine sono riuscite a raggiungere la semifinale a New York. Un traguardo straordinario per la coppia azzurra, che continua ad ottenere risultati eccezionali da ormai un paio di stagioni. In questa è già arrivata la storica vittoria del Roland Garros e l’obiettivo ora è di conquistare una seconda finale Slam nel 2025.

Nei quarti di finale Errani e Paolini hanno sconfitto in due set la coppia americana-olandese composta da Asia Muhammad e Demi Schuurs con il punteggio di 6-1 7-6, riuscendo a chiudere un match che si era decisamente complicato nel secondo set, rimontando anche un break di svantaggio.

Quella contro Dabrowski/Routliffe sarà una sfida durissima, visto che la canadese e la neozelandese hanno già vinto uno US Open insieme nel 2023, battendo in finale il duo formato dalla russa Vera Zvonareva e dalla tedesca Laura Siegemund. Sono una coppia storica, che ha vinto le WTA Finals nel 2024 ed in questo 2025 il torneo di Stoccarda e il WTA 1000 di Cincinnati.

Sarà una giornata emozionante e speciale per il tennis italiano. Infatti la semifinale di Errani/Paolini anticiperà il tanto atteso quarto di finale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il match delle due azzurre infatti dovrebbe essere intorno a mezzanotte, essendo il quarto match sul Louis Armstrong

La semifinale degli US Open 2025 tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Dabrowski/Routliffe si disputerà dopo due incontri del torneo juniores e l’altra semifinale di doppio femminile (in programma non prima delle 22.00). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!