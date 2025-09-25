LIVE Cobolli-Rublev, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: esordio durissimo contro il russo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Pechino che vede di fronte Flavio COBOLLI e il russo Andrea Rublev.

Sfida molto affascinante tra una delle rivelazioni degli ultimi 12 mesi e un giocatore che poco tempo fa militava in top 5 della classifica ATP. Esame di maturità per il romano che esordisce nella stagione in Asia e lo fa in modo ufficiale dopo la breve parentesi alla Laver Cup, tradizionale esibizione che vede di fronte i migliori giocatori europei contro i migliori giocatori extra-europei. Per la seconda volta Cobolli è stato convocato nel team capitanato da Bjorn Borg.

Rublev ha fatto la conoscenza di Cobolli per la prima volta nella finale del prestigioso 500 di Amburgo, quando il romano vinse il titolo più importante della giovanissima carriera imponendosi col punteggio di 6-2, 6-4. Con quel guizzo, Cobolli riuscì a lanciarsi prepotentemente fino a Wimbledon dove grazie al roboante quarto ottenuto sull’erba londinese, era entrato per la prima volta nei primi 20 del mondo. Adesso è 24!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 500 di Pechino 2025 tra Flavio COBOLLI e Andrea Rublev. Si comincia alle 5 di mattina, vi aspettiamo: puntate le sveglie!