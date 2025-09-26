LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: Widar favorito, Finn vuole provarci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea maschile Under 23 dei Mondiali di Ciclismo 2025. Nei dintorni di Kigali (Ruanda) si assegneranno le medaglie della categoria U23 con l’Italia che va a caccia della seconda medaglia di questa rassegna iridata dopo il bronzo vinto da Federica Venturelli nella crono U23 femminile.

Il percorso è molto duro con un continuo saliscendi e due strappi da affrontare: la Cote de Kigali Golf (800 metri all’8.1% di pendenza media) e la Cote de Kimihurua (1.3 km al 6.3% interamente in pavè), già vista durante le prove contro il tempo. Il circuito è lungo 15.1 km e verrà affrontato per undici volte con un chilometraggio totale di 164.8 km.

Le speranze dell’Italia sono riposte sulle spalle di Lorenzo Mark Finn: il diciottenne italiano è reduce dal quarto posto della cronometro, in cui è arrivato a 4″ dall’argento. Al debutto in questa categoria il talentino azzurro ha dimostrato di poter essere già competitivo per salire sul podio ed ottenere un nuovo podio dopo lo splendido oro dell’anno scorso tra gli junior. Il favorito assoluto di questa prova è il belga Jarno Widar, ma attenzione anche al vincitore del Giro Next Gen, lo sloveno Jakob Omrzel, lo spagnolo Adrià Pericas e l’ecuadoregno Mateo Ramírez.

La partenza ufficiale è prevista per le 12.03. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della prova in linea maschile U23 dei Mondiali di ciclismo con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!