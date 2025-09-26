LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Agostinacchio può stupire, occhio a Capello

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.03 La gara sta scattando proprio in questo momento.

8.00 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea dedicata agli atleti juniores ai Mondiali di ciclismo 2025.

Kigali (Ruanda) si presta ad una nuova giornata di gare, la prima in ordine di programma sarà la prova in linea dedicata agli atleti juniores.

La rappresentativa italiana occupa la dodicesima posizione del medagliere, il bronzo di Federica Venturelli nella cronometro U23 l’unica medaglia conquistata dalla nostra nazionale.

La corsa maschile juniores si svolgerà nel consueto tracciato di Kigali, partenza e arrivo fissati nella capitale del Ruanda. 119.3 i km del percorso, caratterizzato da un circuito cittadino che andrà intrapreso per ben otto volte. Primi km pianeggianti, si inizia a salire al km 7, con la breve ma tortuosa Côte de Kigali Golf (0.8 km all’8.1%). Scollinata la prima ascesa, i baby corridori si lanceranno in discesa per poi salire verso la Côte de Kimihurura (1.3 km al 5.2%), asperità preceduta da un frastagliato tratto in pavé. Nei giorni trascorsi, numerosi atleti hanno gettato la spugna su di essa, ed è assai plausibile che ciò possa verificarsi anche oggi. La Côte de Kimihurura segnerà anche l’epilogo delle tornate, con il traguardo finale posto in salita.

Diversi i nomi che possono aggiudicarsi una medaglia iridata, inevitabilmente spiccano Michiel Mouris (Paesi Bassi) e Ashlin Barry (Stati Uniti). Nella prova a tempo, l’olandese è stato premiato con il metallo più prestigioso, l’americano si è invece dovuto “accontentare” dell’argento. Possibili insidie per Mouris e Barry potrebbero giungere dal belga Seff Van Kerchoffe o dal tedesco Benedikt Benz, senza dimenticare lo spagnolo Benjamin Noval, autore tuttavia di una modesta cronometro. L’Italia può beneficiare di tre pedine; Roberto Capello, Giacomo Rosato e il più accreditato Mattia Agostinacchio. Il valdostano gode di tutte le carte in regola per puntare in alto e sorprendere i big.

La partenza è prevista per le 8:00.