LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia schiera Capello e Agostinacchio nella cronometro maschile juniores

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro maschile juniores, prova a tempo valevole per i Mondiali di ciclismo 2025. La seconda giornata ha riservato sensazioni agrodolci in casa Italia, con il bronzo di Federica Venturelli e il beffardo quarto posto di Lorenzo Finn nelle rispettive crono Under 23.

Il percorso che intraprenderanno i giovani corridori è identico a quello delle altre categorie, partenza e arrivo fissati a Kigali (Ruanda). 22.6 i km da percorrere, primo tratto che si presenta piuttosto pianeggiante. La strada inizierà a salire al km 8.6, con l’imbocco della Côte de Nyanza (2.3 km al 5.8%), prima delle due asperità del tracciato. Superato lo scoglio si prosegue in discesa e successivamente in pianura, sino ad arrivare alla sezione finale al km 20.7. Da qui comincerà la Côte de Kimihurura (1.3 km al 5.7%), ascesa massacrante caratterizzata dal tortuoso pavé. Essa segnerà l’epilogo della crono, con il traguardo posto rigorosamente in salita.

Numerosi i baby corridori con capacità di impressionare. La lotta per la medaglia più prestigiosa è aperta ad un’ampia cerchia, volendo delineare uno o più favoriti si cade inevitabilmente su Michiel Mouris (Paesi Bassi) e Ashlin Barry (Stati Uniti), passando per Benedikt Benz (Germania) e Seff van Kerchkove (Belgio). L’Italia punta in alto, schierando Roberto Capello (ore 15:31:30) e Mattia Agostinacchio (ore 15:55:30). I due classe 2007 vestono i panni di outsider, ma occhio ad una gara che potrebbe riservare sorprese e benevoli colpi di scena.

