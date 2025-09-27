LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Chantal Pegolo ed Elena De Laurentiis in gara

CLICCA QUA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea mondiale juniores femminile 2025 in Ruanda . Il percorso odierno prevede 74 km con la partenza e l’arrivo al Convention Centre di Kigali.

La prova iridata, per quanto riguarda le juniores donne, prevede 5 giri nel circuito che fa da sfondo ai primi mondiali africani, lungo 15 km con 304 metri di dislivello. Nel tracciato sono presenti due salite che verranno affrontate cinque volte ciascuna. La prima è la Côte de Kigali Golf di 0.8 km 8.1% (max 14%). La seconda e ultima salita è la Côte de Kimihurura (già affrontata nella prova a cronometro), caraterizzata dal fondo lastricato, di 1.3 km al 6.3% medio. Lo scolllnamento si trova a 1.1 km dal traguardo.

Sono Chantal Pegolo, Elena de Laurentiis e Giada Silo le tre azzurre in gara. Le prime due hanno già preso parte alla cronometro di martedì, concludendo rispettivamente in 14esima e 21esima posizione. Per Giada Silo si tratta, invece, dell’esordio in questi mondiali. Quest’ultima ha già partecipato ai mondiali svizzeri dello scorso anno, chiudendo 58esima. Stesso discorso vale per Chantal Pegolo che ha concluso la prova iridata del 2024 in 19esima posizione. Per Elena de Laurentiis è, invece, l’esordio considerando la prova su strada, mentre, aveva già disputato la cronometro mondiale l’anno scorso in Svizzera

Sidney Swierenga (Canada) sembra la candidata numero uno per il successo odierno. La diciotenne canadese ha vinto diverse corse, tra cui spicca il Tour du Gévaudan Occitanie femmes (corsa di due giorni per le juniores) e ha, inoltre, ottenuto numerosi piazzamenti. Paula Ostiz (Spagna) (2° nella cronometro di martedì) sembra l’avversaria più credibile per la canadese, la campionessa spagnola su strada ha già vinto sette gare quest’anno (compresa la Watersley Ladies Challenge, corsa di 3 tappe per donne juniores), dimostrando grande affinità con percorsi così duri.

Altre atlete da tenere in considerazione sono Erin Boothman (Gran Bretagna), Roos Müller (Paesi Bassi), Oda Aune Gissinger (Norvegia), Maria Okrucinska (Polonia), Megan Arens (Paesi Bassi) e l’azzurra Chantal Pegolo. Attenzione, anche, a Elena De Laurentiis e Giada Silo che potrebbero portare a casa un risultato di prestigio.

OA Sport vi offre quindi la DIRETTA LIVE testuale della prova in linea del mondiale juniores femminile 2025 in Ruanda, con partenza ed arrivo a Kigali. La partenza è prevista per le 8.20. Buon divertimento!