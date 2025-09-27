Ciclismo
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: Longo Borghini all’attacco, Ferrand-Prevot favorita
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile dei Mondiali 2025 di ciclismo. Si entra nel vivo della rassegna iridata di Kigali (Ruanda) con le medaglie della corsa elitè donne: gara che si preannuncia spettacolare in quello che potrebbe essere uno dei Mondiali più duri di sempre con 3350 metri di dislivello.
Saranno undici i giri del circuito locale con la Kigali Convention Centre protagonista, come in tutte le altre prove di questa settimana, per un totale di 164.4 km. Ogni tornata prevedrà il passaggio sulla Cote de Kigali Golf (800 metri all’8.1% di pendenza media con punte al 14%) e la Cote de Kimihurura (1.3 km al 6.3% con punte all’11%, tutto interamente in pavè).
L’Italia si affida ad Elisa Longo Borghini. L’azzurra va nuovamente a caccia della maglia iridata dopo i tre bronzi ottenuti nel 2012, 2020 e 2024 con una condizione tutta da scoprire: dopo la vittoria al Giro d’Italia Women ed il deludente Tour de Flemmes l’italiana ha focalizzato il proprio obiettivo sulla corsa iridata.
La favorita numero uno è Pauline Ferrand-Prevot che cerca la ciliegina sulla torta in una stagione strepitosa in cui ha trionfato al Tour. Tante le possibili outside: su tutte attenzione a Demi Vollering, che cercherà il riscatto dopo l’oro mancato nella cronometro, ed alla rappresentante delle Mauritius Kimberley (Le Court) Pienaar
La partenza ufficiale è prevista per le 12.05. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della prova in linea femminile dei Mondiali 2025 di ciclismo con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!