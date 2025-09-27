LIVE Cechia-Bulgaria, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: la semifinale più imprevedibile tra le due sorprese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale del Campionato Mondiale di volley maschile di Filippine 2025: di fronte a Manila Bulgaria e Cechia. Occasione imperdibile per due. Il Mondiale di volley nelle Filippine volge al termine e oggi è il giorno in cui si decretano le finaliste..

Il Mondiale di volley maschile nelle Filippine è arrivato alla sua fase più calda e la prima semifinale racchiude tutto il fascino delle storie inattese. Domani mattina alle 8.30 andrà in scena Bulgaria–Cechia, sfida che a inizio torneo pochi avrebbero immaginato potesse valere un posto nella finale mondiale. Due outsider che hanno scalato il tabellone con coraggio, ribaltando pronostici e gerarchie, e che ora si giocano l’occasione di entrare nella storia.

La Cechia, guidata da Jiří Novák, è senza dubbio la sorpresa più clamorosa di questa edizione. La sua cavalcata è iniziata già nella fase a gironi, con la vittoria pesantissima sulla Serbia che ha spianato la strada all’eliminazione precoce del Brasile. Poi sono arrivate le affermazioni negli ottavi contro la Tunisia e nei quarti contro l’Iran, due sfide vinte con maturità e organizzazione. Gli uomini di Novák hanno dimostrato di saper soffrire e reagire, affidandosi a un sistema di gioco ben rodato e alla personalità dei suoi protagonisti. In regia brilla Jakub Bartůněk, palleggiatore capace di distribuire con intelligenza le responsabilità offensive. In diagonale l’opposto Marek Indra è stato decisivo nei momenti caldi, mentre sulle bande spiccano Lukáš Vašina, solido in ricezione e incisivo al servizio, e Miroslav Galabov, terminale affidabile e costante. Al centro la coppia Zaijcek–Klimes ha garantito punti e muri importanti, mentre in seconda linea il libero Martin Moník si è confermato tra i più affidabili del torneo. Una squadra senza stelle assolute, ma con tanti interpreti capaci di rendere al meglio all’interno di un meccanismo corale che ha risvegliato i ricordi dei fasti della Cecoslovacchia degli anni ’50 e ’60.

Se i cechi sono la rivelazione, la Bulgaria ha incarnato la crescita esponenziale di un gruppo giovane e ambizioso. La formazione guidata da Gianlorenzo Blengini, ex ct dell’Italia, ha vinto tutte le partite giocate finora: prima il girone di ferro con Germania e Slovenia, poi gli ottavi dominati contro il Portogallo e infine il capolavoro nei quarti di finale, il 3-2 in rimonta sugli Stati Uniti. Una partita che ha avuto come protagonista assoluto Aleksandar Nikolov, devastante negli ultimi tre set e ormai simbolo di questa Nazionale. Accanto a lui sta brillando Tatarov, subentrato ad Atanasov e in grado di garantire equilibrio e solidità, mentre l’adattamento di Asparuh Asparuhov al ruolo di opposto si sta rivelando un’intuizione vincente. In cabina di regia sorprende la maturità del giovanissimo Simeon Nikolov, classe 2006, che sta muovendo i fili dell’attacco con grande freddezza. Al centro, il duo Aleks Grozdanov–Denis Petkov sta vivendo un torneo da protagonisti assoluti, incidendo sia a muro sia in primo tempo.

