LIVE Canottaggio, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’otto maschile sogna una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei Mondiali di canottaggio 2025. Allo Shanghai Water Sport Center (Cina) continua la rassegna iridata con l’Italia che riprova a salire sul podio dopo la splendida medaglia d’oro conquistata dal 4 di coppia. Saranno sei le finalissime in programma, con gli azzurri a caccia di buoni risultati anche nel paracanottaggio.

Si partirà infatti con le finali del PR2 e del PR3 quattro con misto. In quest’ultima disciplina l’Italia schiera l’equipaggio composto da Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti, Stanislau Litvinchuk e Chiara Reto. Azzurri che se la vedranno con Germania, USA, Gran Bretagna, Cina e Brasile. A seguire spazio agli ultimi atti dei singoli pesi leggeri, specialità che non farà più parte del programma Olimpico con diverse federazioni che la stanno via via abbandonando.

Il gran finale sarà costituito dalle finali delle barche ammiraglie. Alle 9.05 via all’otto femminile con Gran Bretagna, Romania ed Olanda che si contenderanno l’oro. Per finire sarà poi tempo dell’otto maschile in cui l’Italia vuole agguantare il podio. Liseo, Monfrecola, Abagnale, Sartori, Pietra Caprina, Vicino, Di Colandrea, Codato e Faella non avranno vita facile al cospetto di Australia, Gran Bretagna, Olanda, USA e Polonia, ma i nostri ragazzi proveranno a dare il 110%.

La sessione pomeridiana della penultima giornata dei Mondiali di canottaggio 2025 inizierà alle 8.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!