LIVE Bolelli/Vavassori-Cash/Tracy, US Open 2025 in DIRETTA: match ostico contro i padroni di casa

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Bolelli/Vavassori-Cash/Tracy, incontro valevole per il secondo turno del torneo di doppio maschile degli US Open 2025. Sfida da non sottovalutare per la coppia italiana che affronta due specialisti americani nell’ultimo Slam della stagione.

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori tornano in campo dopo il sofferto successo all’esordio contro Martinez/Munar. Contro la coppia spagnola gli italiani si sono imposti 7-6, 4-6, 6-2 nonostante le tante difficoltà incontrate in risposta nei primi due parziali. Vittoria più netta per James Tracy e Robert Cash che al debutto in questo torneo hanno sconfitto Bopana/Arneodo 6-4, 6-3.

Tra le due coppie c’è un precedente freschissimo risalente agli ottavi di finale del torneo di Cincinnati, dove gli azzurri si sono imposti 6-3, 7-6 in un’ora e ventisette minuti di gioco. La coppia italiana proverà a ripetersi per non farsi sfuggire una ghiotta occasione: Bolelli/Vavassori sono la testa di serie più bassa del proprio quarto di finale dopo la sconfitta a sorpresa dei numeri uno del seeding Cash/Glasspool al primo turno contro Erler/Galloway.

L’incontro è il terzo in programma sul campo Grandstand a partire dalle 17.00 dopo Williams/Winegar-Krawietz/Puetz e Kostyuk-Muchova, che non inizierà prima delle 19.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Bolelli/Vavassori-Cash/Tracy con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!