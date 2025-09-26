L’Italia vola in semifinale agli Europei di flag football e si qualifica ai Mondiali 2026! Azzurre eliminate ai quarti

L’Italia maschile si è qualificata alle semifinali degli Europei di flag football, sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi in occasione dell’edizione di Los Angeles 2028. La nostra Nazionale aveva vinto le tre partite disputate nella giornata di ieri, oggi ha chiuso la fase a gironi regolando l’Irlanda (41-12) e perdendo con la Svizzera nello scontro diretto per il primo posto nel gruppo D (32-20). I ragazzi di coach Bonomo hanno poi dato vita a uno spettacolare e combattutissimo quarto di finale contro Israele, ricco di colpi di scena e giocato sul filo dell’equilibrio.

Gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 48-31 e si sono così meritati non soltanto l’approdo tra le quattro grandi del Vecchio Continente, ma il risultato conseguito a Parigi ha permesso anche di staccare il pass per i Mondiali 2026, dove incomincerà il cammino verso i Giochi Olimpici. L’Italia tornerà in campo sabato 27 settembre (ore 09.15) per affrontare la Gran Bretagna, mentre l’altra semifinale sarà tra Austria e Francia: l’appetito vien mangiando e ora si spera di poter raggiungere l’atto conclusivo (previsto alle ore 15.30) per provare a conquistare quello che sarebbe uno storico titolo europeo.

La formazione femminile ha invece dovuto salutare la lotta per il podio: dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo incontro della fase a gironi contro la fortissima Germania (una delle compagine più accreditate della vigilia) con il punteggio di 42-12, le azzurre hanno perso ai quarti di finale contro la Francia con il netto punteggio di 48-6.

La squadra di coach Douglas è stata rivoluzionata rispetto ai World Games e c’è stato l’importante innesto dell’attaccante italo-messicana Andrea Ferro Avolese, ma non è bastato per fare la differenza. Domani si tornerà in campo per una partita fondamentale: la sfida con la Slovenia (ore 08.00) metterà in palio il pass per la prossima rassegna iridata. Austria-Spagna e Gran Bretagna-Francia saranno le semifinali per le medaglie.