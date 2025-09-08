L’Italia vince la sfida degli ascolti tv! La finale dei Mondiali di volley è il programma più visto del giorno, share stellare

Un televisore su tre era sintonizzato su Rai 1 in occasione di Italia-Turchia, finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. Il Paese si è ritrovato davanti al piccolo schermo per tifare la nostra Nazionale, capace di conquistare il titolo iridato a 23 anni di distanza dalla prima e ultima apoteosi. L’affermazione delle ragazze del CT Julio Velasco, arrivata a Bangkok (Thailandia) contro le anatoliche di coach Daniele Santarelli sconfitte per 3-2, è stata seguita da ben 4,123 milioni di telespettatori con il 33% di share.

Boom di ascolti per la rete ammiraglia del network pubblico, che ha trasmesso l’incontro a partire dalle ore 14.30, prolungandosi fino quasi alle ore 17.30 con un ampio post-partita per seguire la premiazione, l’Inno di Mameli, le interviste alle protagoniste. Si tratta dell’evento più seguito di tutta la giornata a livello televisivo, nemmeno la proposta in prima serata si è spinta fino a certi picchi: il confronto tra la replica della fiction Imma Tataranni su Rai 1 e La Notte nel Cuore su Canale 5 si è concluso con 1,7 milioni contro 2 milioni.

La sfida in access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ha premiato ancora una volta Gerry Scotti (3,198 milioni e 18,2% di share contro 3,706 milioni e 21%). Anna Danesi e compagne non hanno vinto soltanto in campo, ma hanno fatto breccia anche nel cuore degli italiani, che dopo l’apoteosi alle Olimpiadi di Parigi 2024 si sono potute gustare una nuova magia di una Nazionale già entrata di diritto nella storia dello sport tricolore.