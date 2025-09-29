L’Italia vince la sfida degli ascolti tv! La finale dei Mondiali di volley batte i programmi di prima serata. E il confronto con le donne…

Un televisore su quattro era sintonizzato su Rai 2 in occasione di Italia-Bulgaria, finale dei Mondiali 2025 di volley maschile. Buona parte del Paese si è ritrovata davanti al piccolo schermo per tifare la nostra Nazionale, capace di conquistare il titolo iridato per la quinta volta nella storia. L’affermazione dei ragazzi del CT Fefé De Giorgi, arrivata a Manila (Filippine) contro il sestetto guidato da Chicco Blengini, è stata seguita da ben 3,35 milioni di telespettatori con il 25,8% di share tra le ore 12.30 e le ore 14.20.

Boom di ascolti per la seconda rete del network pubblico, che ha trasmesso l’incontro durante l’orario di pranzo, prolungandosi poi fino alle ore 15.00 con un ampio post-partita per seguire la premiazione, l’Inno di Mameli, le interviste alle protagoniste. Si tratta del terzo evento più seguito di tutta la giornata a livello televisivo, nemmeno la proposta in prima serata si è spinta a certi picchi: il confronto tra la fiction Balene-Amiche per sempre su Rai 1 e La Notte nel Cuore su Canale 5 si è concluso con 2,83 milioni contro 2,383 milioni.

Soltanto la sfida in access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ha raccolto più ascolti: il programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5 ha fatto registrare 4,653 milioni con il 25,8%, avendo ancora una volta la meglio sul gioco presentato da Stefano De Martino (4,185 milioni con il 23,2%). Simone Giannelli e compagni hanno vinto non soltanto in campo, ma hanno fatto breccia anche nel cuore degli italiani, che si sono potuti gustare una nuova magia di una Nazionale già entrata di diritto nella storia dello sport tricolore.

Il confronto con la finale dei Mondiali femminili, vinti domenica 7 settembre dalle ragazze del CT Julio Velasco, non si può proporre: quel match venne trasmesso su Rai 1, rete che consente di fare registrare ascolti più elevati. Si giocò inoltre alle ore 14.30, dunque due ore dopo rispetto alla partita di ieri. In quel caso Anna Danesi e compagni coinvolsero ben 4,123 milioni di telespettatori con il 33% di share (evento più seguito della giornata in tv).