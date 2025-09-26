L’ITALIA TORNA AL SUO POSTO! 2 anni dopo il peggior Europeo di sempre, gli azzurri battono la Cechia e sono in finale!

L’Italia torna, dopo sei anni, in finale agli Europei di baseball. Battuta la Cechia nella semifinale dell’edizione 2025: a Rotterdam saranno gli azzurri a giocarsi il successo finale contro Paesi Bassi o Spagna, protagonisti della seconda semifinale in serata. 8-5 il punteggio conclusivo, con Mattia Aldegheri che si fregia del ruolo di lanciatore vincente. Gran merito va anche a Francisco Cervelli, capace di rimettere in piedi un gruppo di primissimo livello.

Primo inning, primo punto per l’Italia, che lo realizza attraverso un triplo di Martini che spinge a casa Noel Gonzalez, già aiutato dall’esser stato colpito da Johnson, il lanciatore partente ceco. Per gli avversari si riempiono le basi nella parte bassa della stessa ripresa, ma Aldegheri sventa guai ulteriori anche perché Muzik si fa eliminare. Anche il secondo inning vede gli azzurri a rischio, ma di nuovo arriva il salvataggio da parte della difesa italiana.

Paradossalmente, il pareggio non arriva su situazione sofferta, ma su un solo, ferale giro di mazza: è quello di Cervenka, che spedisce a sinistra la palla del solo homer che vale l’1-1. Inizia qui però una specie di show combinato Martini-Lasaracina. Nel quarto inning uno colpisce un doppio, l’altro con un singolo lo spedisce in terza e, subito dopo, Mineo costringe la difesa a scegliere chi eliminare. E a quel punto è facile per Martini andare in base per il 2-1.

Nel quinto inning gli azzurri scappano via per davvero, infilando tre punti: due vengono da un signor doppio di Martini che spinge a casa Batista e Gonzalez, il terzo da un altro singolo di Mineo che porta lo stesso Martini a finire il giro e Lasaracina in seconda. Questi tenta poi di realizzare il 6-1, ma viene intercettato prima di poterlo fare e si chiude la ripresa. Il sesto punto, imbeccato da Angioi, lo segna Morresi che aveva messo insieme un doppio e poi si era recato in terza su lancio pazzo.

Nel settimo inning, con il cambio tra Aldegheri e Infante sul monte, c’è un momento nel quale la Cechia riesce a rimettersi in moto: dalla base su ball di Prejda arriva anche la realizzazione di Cervinka su lancio pazzo; poi è Mensik a siglare il 6-3 dopo l’altro cambio sul monte Sireus-Infante. Lo stesso Sireus limita in questa fase i danni, poi arrivano tre eliminazioni nell’ottava ripresa. Nella nona ci pensa Lasaracina a colpire: fuoricampo da due punti (l’altro è di Parilli) ed 8-3. I cechi ci provano fino all’ultimo, anche con un home run di Cervenka da due punti, che però non cambia la situazione: azzurri in finale.