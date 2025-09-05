L’Italia non ha mai battuto il Brasile ai Mondiali di volley femminile: i precedenti e le parole di Velasco

L’Italia non ha mai sconfitto il Brasile ai Mondiali di volley femminile. Lo ha voluto ricordare il CT Julio Velasco alla vigilia della semifinale che si disputerà sabato 6 settembre (ore 14.30) a Bangkok (Thailandia). Il Guru non si è nascosto nelle dichiarazioni rilasciate ai canali federali: “Speriamo di batterle e sfatare questa statistica che ci vede sempre sconfitti ai Mondiali contro il Brasile, ma credo in generale, che il prima e dopo questa partita conti poco“.

Il primo incrocio ebbe luogo nel 1990, quando le azzurre erano alla quarta partecipazione iridata (la kermesse nacque nel 1952 e la prima qualificazione arrivò soltanto nel 1978): fu un ottavo di finale a senso unico, chiuso con il punteggio di 3-0 (15-5, 15-4, 15-11). Secondo appello venti anni dopo, nella prima fase a gironi: il 3 novembre 2010 le azzurre cedettero al cospetto delle verdeoro con un secco 3-0 (25-16; 25-19; 25-7).

Nel 2014, a Milano, il testa a testa metteva in palio la medaglia di bronzo, che finì al collo delle sudamericane dopo un combattutissimo 3-2 (25-15; 25-13; 22-25; 22-25; 15-7). Doppio ko, invece, nel 2022: il Brasile si impose per 3-2 (25-20; 22-25; 22-25; 25-21; 15-7) nella seconda fase a gironi e poi in semifinale per 3-1 (25-23; 22-25; 26-24, 25-19). In totale si tratta di cinque sconfitte per l’Italia contro il Brasile a fronte di zero affermazioni, con la speranza di esultare domani pomeriggio.

PRECEDENTI ITALIA-BRASILE AI MONDIALI DI VOLLEY FEMMINILE

1990: Brasile vs Italia 3-0 (15-5, 15-4, 15-11), ottavo di finale

2010: Brasile vs Italia 3-0 (25-16; 25-19; 25-7), prima fase a gironi

2014: Brasile vs Italia 3-2 (25-15; 25-13; 22-25; 22-25; 15-7), finale per il bronzo

2022: Brasile vs Italia 3-2 (25-20; 22-25; 22-25; 25-21; 15-7), seconda fase a gironi

2022: Brasile vs Italia 3-1 (25-23; 22-25; 26-24, 25-19), semifinale