L’Italia del volley supera calcio e pallanuoto! Record solitario di Mondiali vinti

L’Italia si è laureata Campionessa del Mondo nel volley maschile per la quinta volta nella storia, imponendosi per 3-1 contro la Bulgaria nella finale andata in scena a Pasay City (Manila, Filippine). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si sono resi protagonisti di una splendida cavalcata nella metropoli asiatica, rifilando dei secchi 3-0 a Ucraina, Argentina, Belgio e Polonia prima di avere la meglio anche sul sestetto guidato da Chicco Blengini. Gli azzurri hanno difeso il titolo conquistato tre anni fa a Katowice, aggiungendo così questo sigillo alla storica tripletta firmata dalla Generazione di Fenomeni negli anni Novanta.

Fefé De Giorgi era in campo insieme ai compagni di squadra, sotto la guida di Julio Velasco, in Brasile nel 1990 (3-1 contro Cuba in finale) e in Grecia nel 1994 (3-1 contro l’Olanda nell’atto conclusivo). L’ex palleggiatore fu protagonista anche in Giappone nel 1998 (3-1 contro la Jugoslavia nella partita decisiva), poi ha preso le redini della panchina nel 2021 e da Commissario Tecnico ha fatto festa per ben due edizioni di fila. Unico uomo ad avere vinto cinque titoli iridati nell’universo pallavolistico considerando entrambe le possibilità di carriera, ha eguagliato Julio Velasco con i due successi da CT sul fronte maschile (il Guru ha aggiunto quest’anno il sigillo al femminile).

L’Italia della pallavolo ha così raggiunto uno storico primato all’interno del panorama tricolore: la Nazionale di volley maschile è diventata quella con il maggior numeri di trionfi ai Mondiali. L’apoteosi di ieri nelle Filippine, infatti, ha permesso al movimento di superare il calcio maschile e la pallanuoto maschile, entrambi fermi a quota quattro. A calcio si esultò nel 1930, 1934, 1982 e 2006, mentre a pallanuoto si fece festa nel 1978, 1994, 2011 e 2019.