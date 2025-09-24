L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali di volley: Turchia travolta, sfida galattica a Leon e Kurek

L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile: stamattina gli azzurri hanno travolto il Belgio con il massimo scarto, oggi pomeriggio i biancorossi hanno risposto presente surclassando la Turchia con un perentorio 3-0 (25-15; 25-22; 25-19). Le due squadre si incroceranno nella giornata di sabato 27 settembre sul campo di Pasay City (Manila, Filippine), per quello che sarà l’ennesimo atto di una Classica che ha animato le ultime stagioni della pallavolo internazionale.

Gli azzurri vinsero l’atto conclusivo dei Mondiali 2022, mentre persero le finali degli Europei 2023 e dell’ultima Nations League: chi riuscirà ad avere la meglio in questo testa a testa e a guadagnarci il diritto di lottare per il titolo? Si tratta di quella che molti definirebbero una finale anticipata, visto che le due compagini sembrano essere più quotate rispetto alla realtà che emergerà dall’altra parte del tabellone, dove sono previsti USA-Bulgaria e Iran-Cechia.

La Polonia ha dettato legge contro la formazione anatolica, non concedendo molte chance agli avversari, tra le rivelazioni di questa rassegna iridata dopo aver avuto la meglio sul Giappone: primo set dominato prendendo il largo fin dalle battute iniziali, rimonta contenta nel secondo parziale dopo essersi issati sul 17-12, terza frazione gestita con autorevolezza mettendo il turbo nella parte centrale. Nessun set lasciato per strada dopo aver concesso qualcosina all’Olanda e al Canada tra fase a gironi e ottavi di finale.

A mettersi maggiormente in luce sono stati lo schiacciatore Wilfredo Leon (12 punti, 3 muri) e il centrale Jakub Kochanowski (10 punti, 3 muri), ma sonno risultati pimpanti anche il martello Kamil Semeniuk (9 punti), l’opposto Bartosz Kurek (8 punti per il capitano) e l’altro centrale Norbert Huber (9) sotto la regia di Marcin Komenda. Alla Turchia non sono bastati i due Lagumdzija: 11 punti per il bomber Adiz, 8 per lo schiacciatore Mirza.