L’Italia passeggia con Cipro agli Europei di basket e si porta al primo posto in attesa di Spagna-Grecia

Tutto come da copione in attesa di conoscere il proprio futuro. L’Italia passeggia contro Cipro e si mette ora davanti alla televisione per capire cosa succederà questa sera tra Grecia e Spagna. Gli azzurri vincono agevolmente per 89-54 nell’ultima giornata della prima fase degli Europei e si portano intanto al primo posto nel gruppo C. Una prima posizione che l’Italia manterrebbe in caso di sconfitta della Grecia contro la Spagna, mentre una vittoria ellenica farebbe scendere gli azzurri al secondo posto. Gli azzurri torneranno in campo in ogni caso domenica agli ottavi di finale, con l’avversaria che sarà con ogni probabilità una tra Slovenia ed Israele.

Una partita in cui tutti gli azzurri riescono a mettere a referto un canestro. I migliori marcatori sono Simone Fontecchio e Matteo Spagnolo, che firmano entrambi 13 punti. In doppia cifra ci va anche Momo Diouf (12 punti) e Danilo Gallinari, che oggi ha più spazio rispetto alle altre partite e ne mette 12. Per Cipro il migliore è stato Filippos Tigkas con 15 punti.

La partita si apre con due liberi di Willis, ma per i successivi sette minuti Cipro non segna davvero più. L’Italia da quel momento costruisce un parziale di 19-0, condito soprattutto dai canestri di Diouf (otto punti) e Spagnolo (7). Cipro torna a segnare ad un minuto dalla fine con un sottomano di Tigkas ed esplode l’esultanza del pubblico presente nel palazzetto. L’Italia replica con le triple di Ricci e Spissu e alla prima sirena gli azzurri sono già comodamente avanti 24-6.

Cipro inizia il secondo quarto con cinque punti consecutivi e Pozzecco chiama immediatamente timeout. Gallinari sblocca gli azzurri dall’arco e poi nuovamente Diouf continua a dominare sotto canestro. L’Italia ha il totale controllo del match ed arriva a toccare il +21 all’intervallo (40-19) dopo alcune buone giocare di Akele e Spagnolo.

Nel secondo tempo l’Italia deve veramente solo amministrare senza neanche spendere troppe energie fisiche e mentali. Cipro trova qualche tripla che almeno fa esultare i tifosi presenti al palazzetto. Fontecchio riesce un po’ a sbloccarsi e trova qualche canestro comodo ed anche Gallinari poi mette a referto dei punti. Si entra nell’ultimo quarto avanti 67-43. Gli ultimi dieci minuti scorrono anche abbastanza velocemente ed il vantaggio azzurro aumenta, arrivando fino all’89-54 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – CIPRO 89-54 (24-6, 16-13, 27-24, 22-11)

ITALIA: Gallinari 12, Melli 3, Fontecchio 13, Thompson 4, Ricci 8, Spagnolo 13, Procida 8, Niang, Spissu 5, Diouf 12, Akele 8, Pajola 3

CIPRO: Loizides, Simitzis 9, Pashialis 3, Michail 2, Iliadis 5, Christosoulou 3, Jung 2, Giannaras, Koumis, Tigkas 15, Willis JR 10, Stylianou 5