L’ira di Paolo De Chiesa: “O lo sci fa 3 passi indietro o morirà anche lo sci. In Coppa del Mondo piste sicure”

Paolo De Chiesa, ex campione azzurro di sci alpino ed attualmente commentatore tecnico per la Rai nelle gare di Coppa del Mondo, interviene con un duro video su Instagram in merito alla morte dopo una caduta in allenamento di Matteo Franzoso, ricordando Matilde Lorenzi, scomparsa lo scorso anno in circostanze simili. Di seguito le parole di De Chiesa ed il post pubblicato sul social.

“Il mondo dello sci è di nuovo sotto shock per questa ennesima tragedia: meno di un anno fa, il 29 ottobre, moriva, sulle nevi della Val Senales, Matilde Lorenzi, e non per una fatalità, come sostenuto nell’archiviazione del caso, bensì per mancanza di parametri di sicurezza. In Cile, Matteo Franzoso, un ragazzo fantastico, ha commesso un errore, ha spigolato, è partito per la tangente, finendo fuori pista ed andando a sbattere violentemente contro un palo di legno di una staccionata. In Coppa del Mondo queste cose non succedono, perché le piste sono super protette: che differenza c’è tra la Coppa del Mondo e il resto dello sci, dove le velocità sono quelle? Allora o lo sci si ferma, fa tre passi indietro, se no di questo passo, insieme ai nostri ragazzi, morirà anche lo sci“.

IL VIDEO DI PAOLO DE CHIESA