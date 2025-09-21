Leo Neugebauer resiste nei 1500 e si laurea campione del mondo nel decathlon a Tokyo

Leo Neugebauer corona il percorso di crescita effettuato negli ultimi anni e si laurea per la prima volta in carriera Campione del Mondo nel decathlon, trionfando a Tokyo al termine di una sfida a tre che si è decisa proprio nella decima e ultima prova. Un anno dopo l’argento olimpico di Parigi 2024, arriva dunque il primo titolo in un grande evento internazionale per il 25enne tedesco.

Neugebauer, balzato al comando della classifica generale con i 64.34 metri nel giavellotto, è riuscito a difendere la sua leadership per una manciata di punti limitando i danni nei 1500 metri con un progresso di oltre sei secondi (nuovo personale in 4:31.89) e arrivando a quota 8804 punti, esattamente venti in più rispetto al portoricano Ayden Owens-Delerme.

Il 25enne caraibico ha portato da 8732 a 8784 punti il suo record nazionale, mettendo a referto un 58.79 nel giavellotto e sfiorando il ribaltone nei 1500 con un secondo posto parziale in 4:17.91. Prima medaglia internazionale in un grande evento per Owens-Delerme, che ha preceduto sul podio finale lo statunitense Kyle Garland, bronzo con 8703 punti pagando dazio nel giavellotto (59.78) e soprattutto nei 1500 metri (4:45.45).