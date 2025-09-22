Le medaglie olimpiche vinte finora dall’Italia ai Mondiali 2025: superata quota 30, più bronzi che ori e argenti

Molti sport stanno vedendo terminare la stagione agonistica 2025 ed in molti casi l’appuntamento più blasonato dell’anno, che coincide con i Mondiali, è da poco trascorso o sta per arrivare. Pur essendo ancora lontani i Giochi di Los Angeles 2028, è sempre importante conquistare una medaglia iridata nelle specialità olimpiche.

L’Italia, fino a questo punto della stagione, ha portato a casa 31 medaglie iridate in specialità olimpiche, ripartite tra 7 ori, 9 argenti e 15 bronzi. Nel nuoto artistico l’Italia avrebbe conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali con la squadra se il regolamento fosse stato lo stesso delle Olimpiadi (ovvero una classifica aggregata data dai punteggi di tecnico, libero ed acrobatico).

Tra gli ori, judo e scherma contribuiscono con 2 titoli, mentre 1 arriva da nuoto, volley ed atletica, invece per quanto concerne gli argenti, 4 arrivano dal nuoto, 2 dal nuoto di fondo e dall’atletica ed 1 dalla mountain bike, infine per quel che riguarda i bronzi, 4 portano la firma della scherma, 3 dell’atletica, 2 del nuoto ed 1 di vela, nuoto artistico, tuffi, ginnastica ritmica, pentathlon moderno e boxe.

MEDAGLIE DELL’ITALIA AI MONDIALI 2025 NELLE SPECIALITA’ OLIMPICHE

ORI: 7

Assunta Scutto – Judo – -48 kg femminili

Alice Bellandi- Judo – -78 kg femminili

Italia – Scherma – Fioretto a squadre maschile

Italia – Scherma – Sciabola a squadre maschile

Simone Cerasuolo – Nuoto – 50 metri rana maschili

Italia – Volley – Squadre femminili

Mattia Furlani – Atletica – Salto in lungo maschile

ARGENTI: 9

Gregorio Paltrinieri – Nuoto di fondo – 10 km maschile

Ginevra Taddeucci – Nuoto di fondo – 10 km femminile

Italia – Nuoto – Staffetta 4 x 100 metri stile libero maschile

Nicolò Martinenghi – Nuoto – 100 metri rana maschili

Thomas Ceccon – Nuoto – 100 metri dorso maschili

Simona Quadarella – Nuoto – 1500 metri stile libero femminili

Simone Avondetto – Mountain bike – Cross country maschile

Andrea Dallavalle – Atletica – Salto triplo maschile

Nadia Battocletti – Atletica – 10000 metri femminili

BRONZI: 15

Nicolò Renna – Vela – Windsurf maschile

Italia – Nuoto artistico – Squadre open (Classifica aggregata: tecnico + libero + acrobatico)

Luca Curatoli – Scherma – Sciabola individuale maschile

Anna Cristino – Scherma – Fioretto individuale femminile

Martina Favaretto – Scherma – Fioretto individuale femminile

Italia – Scherma – Fioretto a squadre femminile

Thomas Ceccon – Nuoto – 50 metri farfalla maschili

Chiara Pellacani – Tuffi – Trampolino 3 metri individuale femminile

Benedetta Pilato – Nuoto – 50 metri rana femminili

Sofia Raffaeli – Ginnastica ritmica – All-Around femminile

Aurora Tognetti – Pentathlon moderno – Individuale femminile

Sirine Charaabi – Boxe – -54 kg femminili

Iliass Aouani – Atletica – Maratona

Leonardo Fabbri – Atletica – Lancio del peso maschile

Nadia Battocletti – Atletica – 5000 metri femminili

TOTALE: 31