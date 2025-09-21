Le azzurre festeggiano il secondo successo in BJK Cup. Errani: “Come faccio a ritirarmi se si vince sempre?”

Per alcune una seconda volta, per altre addirittura una quinta. Per altre ancora invece una meravigliosa prima. A prescindere dalle singole esperienze di ognuna, non possono che essere pazze di gioia le giocatrici della Nazionale italiana di tennis femminile, trionfatrice per il secondo anno consecutivo della Billie Jean King Cup, mitico Torneo appena andato in archivio sui campi cinesi di Shenzen.

Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Caterina Grant sono riuscite nell’impresa dopo aver liquidato per 2-0 gli Stati Uniti in finale, affidandosi alle prestazioni da outstanding prima di “Coccia”, la quale ha battuto epicamente Emma Navarro, e successivamente di “Jas”, abile a fermare per la prima volta in carriera Jessica Pegula. Ma al di là delle individualità, il successo è corale, come sostenuto dal team intervenuto ai microfoni di Supertennis dopo la cerimonia di premiazione:

Ancora incredula in tal senso Bronzetti: “Magnifico, era un sogno l’anno scorso, quest’anno è qualcosa di più. Siamo una squadra fantastica, ci conosciamo molto in campo e fuori. Ci dobbiamo svegliare ancora da questa impresa. Quello che potevo fare da fuori l’ho fatto. Siamo un team, chiamato a dare il nostro meglio, ho cercato di supportare le ragazze che sono state favolose, siamo davvero contente“.

A farle eco una Sara Errani che si è lanciata anche in una battuta esilarante: “Quinto successo in BKJ Cup? Sto pensando di smettere, ma come faccio se si continua a vincere? Non c’è mai il momento giusto. E’ pazzesco, ci divertiamo e stiamo bene. In queste condizioni è facile dare il massimo. Il supporto ti aiuta a dare tutto in campo. Paura non c’è mai stata, solo voglia di dare tutto. Mentalmente pensiamo sempre di andare ad un passo alla volta, senza troppi sogni. Siamo state partita dopo partita a lottare, questo è il bello della Billie Jean King Cup“.

Soddisfatta anche la new-entry Tyra Caterina Grant: “Soltanto essere convocata è stato incredibile, vivere la vittoria alla prima convocazione è un sogno. Quanti insegnamenti mi porto a casa? Tantissimi, guardando solo le partite mi sono portata a casa parecchie cose; spero di poter attuare fin da subito quanto imparato“.

Emozionatissima anche Elisabetta Cocciaretto: “Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi, incredibile il supporto che stiamo ricevendo, incredibile quanto il tennis sia cresciuto in Italia grazie a tutti i successi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Voglio ringraziare il nostro capitano, lo staff e le ragazze per avermi fatto vivere il sogno per un’altra volta. Voglio dedicarla alla Federazione che ci ha sempre aiutato, al movimento che sta crescendo, alla capitana, alla mie compagne di squadra ed allo staff che non si vede, non è presente, ma se abbiamo vinto è anche grazie a loro“.