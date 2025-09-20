Laver Cup 2025: Flavio Cobolli cede a Joao Fonseca, primo punto del Resto del Mondo

Il primo punto della propria Laver Cup il Team World lo realizza nel terzo match, cioè quello d’apertura della sessione serale a San Francisco (dove le ore di fuso orario rispetto all’Italia sono nove, e perciò inizia quando da noi sono le 4:00). A ottenerlo Joao Fonseca: il brasiliano batte Flavio Cobolli per 6-4 6-3, e al capitolino un paio di occasioni per indirizzare diversamente questo match mancano.

Nel primo set l’abbrivio iniziale cerca di averlo Fonseca, che tenta di portare dalla sua parte il Chase Center che, al solito, risponde bene in termini di vendite dei biglietti. Eppure il primo break lo trova Cobolli, che dopo aver annullato due palle dell’1-3 va a propria volta sul 3-2 grazie a un gran game che vince a 15. I problemi arrivano però dopo, dal momento che dal 4-2 in avanti non riesce a contenere il brasiliano, con un turno di battuta perso ai vantaggi e un altro quasi rimesso in piedi, ma sfumato all’ultimo, da 0-40.

Il buon momento per Fonseca continua anche nel secondo set, con il break che arriva a 30 e nel quarto gioco. Qui succede, però, una cosa un po’ particolare: è l’inizio di una serie di tre game nella quale nessuno dei due tiene la battuta. A trovarsi meglio nella situazione è però il brasiliano, che stacca Cobolli sul 4-2, poi 5-2 e riesce a non farsi più recuperare per il 6-3 finale. Il totale della durata del match è di un’ora e 26 minuti.

In fatto di numeri il conto non è dissimile: 15-17 Cobolli e 13-18 Fonseca per conto vincenti-errori gratuiti. Di fatto a decidere la partita è il fatto che Flavio serve meno bene: 57%-72% prima in campo, 56%-75% punti vinti con la prima, 50%-57% punti vinti con la seconda.