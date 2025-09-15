Tennis
Laver Cup 2025, chi parteciperà? L’elenco completo di Europa e Resto del Mondo
Da venerdì 19 a domenica 21 settembre al Chase Center di San Francisco si disputerà la Laver Cup 2025 di tennis, con la tradizionale sfida tra Europa e Mondo: il Vecchio Continente detiene il trofeo, vinto lo scorso anno a Berlino, e proverà a difendere il titolo negli Stati Uniti.
Il capitano del Team Europa è Yannick Noah (ereditato il posto di Bjorn Borg), che avrà come vice Tim Henman: la squadra sarà composta da Carlos Alcaraz (numero 1 del mondo), Alexander Zverev (3), Holger Rune (11), Casper Ruud (12), Jakub Mensik (17) e Flavio Cobolli (25).
A guidare il Team Mondo, invece, sarà Andre Agassi (prende il posto di John McEnroe), il quale avrà come vice Patrick Rafter: a comporre la formazione saranno Taylor Fritz (5), Alex de Minaur (8), Francisco Cerundolo (21), Alex Michelsen (32), João Fonseca (42) e Reilly Opelka (62).
FORMAZIONI LAVER CUP 2025
TEAM EUROPA
Carlos Alcaraz (Spagna)
Alexander Zverev (Germania)
Holger Rune (Danimarca)
Casper Ruud (Norvegia)
Jakub Mensik (Cechia)
Flavio Cobolli (Italia)
Capitano: Yannick Noah (Francia)
Vicecapitano: Tim Henman (Regno Unito)
TEAM MONDO
Taylor Fritz (Stati Uniti)
Alex de Minaur (Australia)
Francisco Cerundolo (Argentina)
Alex Michelsen (Stati Uniti)
João Fonseca (Brasile)
Reilly Opelka (Stati Uniti)
Capitano: Andre Agassi (Stati Uniti)
Vicecapitano: Patrick Rafter (Australia)