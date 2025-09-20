Laura Villars è la prima donna a candidarsi alla presidenza della FIA: “Voglio renderla più democratica e trasparente. Il motorsport ha bisogno di innovazione”

Si terranno in Uzbekistan a dicembre le elezioni del nuovo presidente della FIA. Sembrava dovesse trattarsi di un vero e proprio duello tra l’attuale presidente, Mohammed Ben Sulayem ed il candidato Tim Mayer, organizzatore di eventi sportivi ed ex commissario FIA. Tuttavia questa settimana il mondo dei motori è stato sorpreso da una nuova candidatura, quella di Laura Villars.

La 28enne italo-svizzera residente a Ginevra è la prima donna nella storia a candidarsi per un ruolo così prestigioso come quello di presidente della FIA. L’elvetica, impegnata ora come pilota nel Campionato Ligier European Series, ha avuto esperienze anche in Formula 4 e nel Ferrari Challenge, portando avanti al tempo stesso la sua carriera da imprenditrice. Come riportato da autosport.it, la sua visione della nuova FIA è piuttosto chiara: “Voglio renderla più democratica, più trasparente, più responsabile e aperta alle donne e alle nuove generazioni. Credo fermamente che il motorsport abbia bisogno di diversità e innovazione per continuare a ispirare le giovani generazioni in tutto il mondo”.

“La FIA deve tornare a essere la federazione dei club e dei titolari di licenza. Sentivo che la FIA aveva bisogno di nuova energia e di un legame più forte con i suoi club e le giovani generazioni. Invece di aspettare il cambiamento, ho deciso di assumermi la responsabilità e candidarmi. Sono completamente coinvolta negli sport motoristici da qualche anno. E da quando sono nel motorsport, ho notato alcune cose che volevo cambiare un po’”, ha poi concluso Villars che potrà ufficialmente avanzare la sua candidatura dal 3 ottobre.