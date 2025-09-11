Lancia torna nel Mondiale di rally: si torna a competere dopo oltre 30 anni di assenza

Un’avventura che riprende dopo oltre 30 anni. “Lo avevamo promesso, lo abbiamo mantenuto. Andiamo a fare il mondiale WRC2“. Con queste parole si è espresso il CEO di Lancia, Luca Napolitano, su Instagram in merito al lancio del marchio nel prossimo Mondiale di rally, a partire dalla categoria cadetta (WRC2).

Un annuncio che arriva dopo tutta una serie di indiscrezioni che riferivano anche si utilizzerà come la piattaforma della Citroën C3 Rally2. “La nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale debutta portando nello sport di oggi lo spirito leggendario delle vittorie rallistiche Lancia. E questo è solo l’inizio“, l’annuncio dell’azienda torinese.

Uno step in avanti rispetto a quanto già fatto quest’anno, visto il ritorno del mondo dei rally con la nuova Ypsilon impegnata nel Trofeo Lancia categoria Rally4. “Non una normale giornata di test. La nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale è arrivata. Nata per correre, tornata alla vita. Rimanete sintonizzati”, viene precisato in un video pubblicato su Youtube in cui poter ammirare la nuova vettura.