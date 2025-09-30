La scala del calcio ha una nuova proprietà, San Siro acquistato da Milan ed Inter

Da questa notte San Siro ha ufficialmente un nuovo proprietario. La seduta del consiglio comunale di Milano, terminata in tarda notte, ha approvato la delibera per la cessione di uno degli stadi più importanti del panorama calcistico mondiale. La “scala del calcio” è stata così acquistata dai due club della città meneghina (Inter e Milan), con la vendita che dovrà essere perfezionata entro il 10 novembre.

Lo stadio, noto anche come Giuseppe Meazza, è stato inaugurato nel 1926 ed è stato il palcoscenico di numerose competizioni internazionali, a partire dal Mondiale del ’34. È ovviamente sede settimanale delle partite del Milan e dell’Inter, ed ha ospitato anche il rugby, con il test match tra Italia e Nuova Zelanda nel 2009. Per ultimo, è lo stadio in cui si terrà la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina nel 2026.

Oggi, dopo 99 anni di attività, è arrivata una decisione che si attendeva da tempo e che ha diviso milioni di appassionati, non solo sportivi. Le due società calcistiche milanesi hanno in programma la demolizione di San Siro, che verrà sostituito da uno stadio più moderno e multifunzionale. In attesa di capire cosa ne sarà della “scala del calcio” il dibattito impazza, con la maggior parte che vorrebbe preservare quello che è diventato un luogo simbolo dello sport.