La prima volta di Alcaraz e Djokovic agli US Open. Il serbo in vantaggio nei precedenti

Sarà una prima volta assoluta la sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic nella semifinale degli US Open 2025. Lo spagnolo ed il serbo, infatti, non si sono mai affrontati in carriera nello Slam americano, che era l’unico dei quattro Major dove i due non si erano ancora affrontati. Due volte a Wimbledon (sempre in finale), una volta al Roland Garros (semifinale) e anche agli Australian Open, proprio quest’anno nei quarti di finale.

Questa è anche l’ultima sfida giocata tra i due. A vincere fu Djokovic, in quella che è probabilmente la vittoria più bella della sua stagione. Il serbo si impose in rimonta in quattro set con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 6-3, nonostante un infortunio che poi lo obbligò al ritiro dopo il primo set della semifinale con Alexander Zverev.

In totale sono otto i precedenti tra il serbo e lo spagnolo, con il nativo di Belgrado che è in vantaggio per 5-3, avendo vinto le ultime due partite disputate. Prima della sfida degli Australian Open di quest’anno, l’altro scontro risaliva alla memorabile finale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 con il successo in due tie-break da parte di Djokovic, che ha così potuto festeggiare finalmente il tanto ambito oro olimpico.

Alcaraz e Djokovic si sono affrontati solo in grandi occasioni e quasi sempre negli Slam. Sempre lo scorso anno lo spagnolo riuscì a battere nuovamente in finale a Wimbledon il serbo al termine di una partita totalmente dominata da Alcaraz, che riuscì a confermare il titolo con un perentorio 6-2 6-2 7-6.

Sono ben quattro le sfide giocate, invece, nel 2023. Tra queste c’è ovviamente la finale di Wimbledon con la clamorosa vittoria al quinto set da parte dello spagnolo (1-6 7-6 6-1 3-6 6-4). In precedenza Djokovic lo aveva battuto in semifinale al Roland Garros in quattro set (6-3 5-7 6-1 6-1) e successivamente prima nell’incredibile finale del Masters 1000 di Cincinnati durata quasi quattro ore di gioco e vinta dal serbo per 5-7 7-6 7-6 e poi nella semifinale delle ATP Finals di Torino per 6-3 6-2.

La primissima sfida tra Djokovic ed Alcaraz risale invece al 2022. Teatro dello scontro la terra rossa del Masters 1000 di Madrid, con il successo dello spagnolo al termine dell’ennesima battaglia tra i due rivali, con Alcaraz che si impose in rimonta al tie-break del terzo set per 6-7 7-5 7-6 dopo oltre tre e ore e mezza di gioco.