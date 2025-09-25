La Nazionale e i playoff Mondiali: come evitare un nuovo crollo

L’Italia si trova nuovamente a dover guardare alla Norvegia per le proprie speranze mondiali. La squadra di Gattuso occupa attualmente il secondo posto nel Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026, ma la situazione si è complicata drasticamente dopo l’11-1 inflitto dai norvegesi alla Moldavia. Con gli scandinavi ormai a quota 15 punti e una differenza reti sbalorditiva di +21, il primo posto appare quasi irraggiungibile. L’Italia, ferma a 9 punti con un solo match in meno, deve probabilmente rassegnarsi all’idea di passare nuovamente dai playoff per conquistare un posto in America. Una prospettiva che risveglia i fantasmi di un recente passato beffardo.

Le residue speranze di primo posto

La vittoria schiacciante della Norvegia contro la Moldavia rischia di aver chiuso i giochi per la qualificazione diretta. Con Haaland e compagni che viaggiano a punteggio pieno, gli Azzurri dovrebbero vincere tutte le partite rimanenti, compresa quella decisiva di Milano contro la stessa Norvegia il 16 novembre, e sperare in un passo falso dei rivali contro Estonia o Israele, entrambe da affrontare in casa.

Gli incubi del passato da esorcizzare

I precedenti recenti dei playoff non sorridono agli Azzurri. Nel 2017, la Nazionale di Ventura fu eliminata dalla Svezia in uno spareggio drammatico che negò la partecipazione ai Mondiali di Russia. L’1-0 subito a Solna e lo sterile 0-0 di San Siro rappresentarono un trauma profondo per il movimento calcistico italiano.

Ancora più dolorosa fu l’eliminazione del 2022 per mano della Macedonia del Nord, avvenuta al Barbera di Palermo proprio quando l’Italia era campione d’Europa in carica. Il gol di Trajkovski al 92’ spezzò i sogni mondiali degli Azzurri di Mancini, che dominarono la partita ma non riuscirono mai a concretizzare la propria supremazia territoriale. Quella sconfitta rappresentò forse il punto più basso della storia recente della Nazionale.

La ricetta per evitare un altro disastro

Per scongiurare un terzo fallimento consecutivo ai playoff, l’Italia deve imparare dagli errori del passato. Il primo aspetto cruciale riguarda l’approccio mentale: non si può più permettere di sottovalutare avversari sulla carta inferiori. La Macedonia del Nord era 67esima nel ranking FIFA, eppure riuscì nell’impresa di eliminare i campioni d’Europa.

Gli Azzurri devono concentrarsi sui propri valori tecnici e tattici, evitando di cadere nella psicosi che spesso accompagna le partite a eliminazione diretta e, in particolar modo, quando si arriva da due tracolli di questo rilievo. Gattuso dovrà lavorare sulla mentalità del gruppo, preparando una squadra determinata ma serena, capace di gestire l’ansia da risultato e la pressione esterna. L’Italia ha ancora la possibilità di riscattarsi e tornare ai Mondiali dopo 12 anni di digiuno. La lezione del passato deve servire da monito: nei playoff non esistono favorite e ogni dettaglio può risultare decisivo.