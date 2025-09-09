La favola di Miriana Tona: in tabellone nel WTA di San Paolo a 30 anni e da n.246 del mondo

La favola di Miriana Tona, numero 446 nel ranking WTA. L’azzurra ha superato le qualificazioni del nuovo WTA250 di San Paolo, in Brasile, presente da quest’anno in calendario, battendo nel turno decisivo col punteggio di 7-6 (4) 4-6 6-4, l’olandese Lian Tran, numero 345 WTA e prima testa di serie.

Il suo cammino sul cemento brasiliano era iniziato con l’altra vittoria in tre set (7-5 2-6 6-3) contro la giovanissima padrona di casa (17enne) Pietra Rivoli (1450 WTA), che aveva già battuto in precedenza sempre in Brasile, al primo turno a Vacaria, ma sulla terra battuta.

Il sorteggio però per il tabellone principale le ha riservato una sfida molto difficile, contro la n.1 brasiliana (n.27 del ranking), Beatriz Haddad Maia. A 30 anni la tennista nostrana vorrà viversi il tutto al meglio delle sue possibilità, nella consapevolezza di affrontare una rivale più forte.

Miriana, allenata a Catania da Alessio Di Mauro e Fabio Rizzo, è una giocatrice che ha concentrato la maggior parte dei suoi risultati nel circuito ITF, ottenendo ottimi riscontri soprattutto in doppio (15 titoli) e raccogliendo due successi in singolare. Quest’anno ha ottenuto a marzo il titolo più prestigioso in carriera in doppio con la ceca Michaela Bayerlová, conquistando l’ITF della citata Vacaria.