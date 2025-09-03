La differente vigilia di Sinner e Musetti a New York: il n.1 del mondo prosegue negli allenamenti indoor

Nella prossima nottata italiana Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si giocheranno l’accesso alla semifinale degli US Open 2025. Un momento storico per il tennis italiano, dal momento che mai in passato era accaduto che due azzurri avessero l’opportunità, nel tabellone maschile di confrontarsi per un risultato del genere in un Slam.

Riscontro frutto del grande momento vissuto dall’Ital-tennis, tenuto conto che il Bel Paese ha potuto fregiarsi del raggiungimento di una coppia di giocatori nei quarti di tutti i Major dell’annata. In questo caso, ci sarà certezza di avere un rappresentante tricolore in semifinale, che affronterà il vincente della sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime e l’australiano Alex de Minaur.

Un avvicinamento all’incontro diverso tra i due tennisti azzurri. Musetti ha scelto la canonica area riservata ai training, in cui ha provato i suoi colpi, con animo sereno e tranquillo. Sinner, invece, ha optato per i campi indoor, lontano da occhi indiscreti, volendo sentire la palla come piace a lui e testare in totale riserbo le sue trame di gioco.

Un modo di prepararsi che c’era già stato prima delle sfide contro il canadese Denis Shapovalov e il kazako Alexander Bublik. La prestazione contro quest’ultimo è stata molto confortante e scopriremo se Jannik saprà darvi un seguito, nella consapevolezza che Musetti cercherà con le sue variazioni di mettere in crisi le sue certezze. Si prospetta una sfida molto interessante, utile anche al toscano per comprendere il suo attuale livello di gioco.