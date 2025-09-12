La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro la Svizzera per il caso Schwazer

Il desiderio di fare chiarezza. Un nuovo capitolo della vicenda “Alex Schwazer” si apre in queste ore. Come riportato dal Corriere della Sera (fonte: AGI), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) ha preso la decisione di aprire ufficialmente il procedimento contro il Governo svizzero, rispondendo al ricorso presentato nel 2022 dall’ex marciatore azzurro. Una notizia che arriva dell’entourage di Schwazer.

Un procedimento contro l’asset governativo elvetico, in conseguenza del rifiuto da parte del Tribunale svizzero di permettere la revisione della sentenza arbitrale, dopo l’archiviazione da parte dell’autorità giudiziaria italiana del processo penale contro l’ex atleta nostrano per non aver commesso il fatto. La notizia ha avuto delle reazioni e Schwazer si è espresso in questa maniera.

“Come abbiamo sempre detto, andremo fino in fondo con tutti mezzi possibili e per questo motivo abbiamo anche fatto questo procedimento davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, l’ultimo iter possibile per quanto riguarda la giustizia sportiva. Era maggio del 2022, ora abbiamo passato un altro scoglio, però il finale è tutto ancora da scrivere“, ha dichiarato l’altoatesino.

Relativamente agli otto anni di stop imposti, il suo commento è stato il seguente: “Come dico sempre, rimpianti non ne ho, perché io, così come tutte le persone che sono state vicine, abbiamo sempre dato tutto e siamo riusciti ad arrivare dove si poteva arrivare. Tutto qui, quindi io di rimpianti non ne ho. Ora si chiarirà il fatto se ho avuto un processo equo, oppure no. Sono sereno, sono sempre sereno. Ho seguito poco l’iter della Cedu perché dopo il procedimento penale a Bolzano ho chiuso con tutto e quindi la notizia l’ho appresa oggi, ma per me non cambia nulla“.