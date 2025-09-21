La BJK Cup assegnava punti per il ranking WTA? La classifica delle azzurre e la corsa di Paolini alle Finals

L’Italia ha conquistato la seconda Billie Jean King Cup consecutiva, il sesto titolo della storia: le azzurre hanno sconfitto lungo il cammino Cina, Ucraina e Stati Uniti, spesso giocando contro avversarie con una classifica migliore, ma non otterranno punti per il ranking WTA.

La manifestazione, così come per la Coppa Davis al maschile, infatti, non assegna punti per le classifiche mondiali, né in singolare, né in doppio: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e la coppia Errani/Paolini non guadagneranno dunque posizioni né punti nel ranking.

Jasmine Paolini resta ampiamente la numero 1 d’Italia, confermandosi al numero 8 WTA e rimanendo al numero 9 della Race, ad un passo dall’ottavo posto che le darebbe la qualificazione alle Finals di fine anno, competizione che è già certa di disputare in doppio in coppia con Sara Errani.

CLASSIFICA WTA ITALIANE

8 Jasmine Paolini 4006

74 Lucia Bronzetti 912

91 Elisabetta Cocciaretto 810

150 Lucrezia Stefanini 491

188 Nuria Brancaccio 394

211 Tyra Caterina Grant 337

230 Silvia Ambrosio 303

246 Camilla Rosatello 282

250 Nicole Fossa Huergo 280

271 Giorgia Pedone 252