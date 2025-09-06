Karate, un oro e tre bronzi nella seconda giornata della Serie A di Salisburgo

Prosegue, e si entra sempre più nel vivo, della tappa di Salisburgo (Austria) della Karate 1-Serie A 2025. La terza tappa del circuito internazionale ha visto già ieri ottime notizie per i nostri colori con la medaglia d’oro di Elena Roversi.

Nella giornata odierna, invece, il programma prevedeva il kata a squadre e le categorie femminili -50 kg e -55 kg, oltre ai -60 kg e -67 kg maschili. Il bottino azzurro parla di un altro oro e tre bronzi.

Il titolo è arrivato nei 67 kg di kumite maschile grazie a Fabrizio Giordano(Talarico Team). Dopo un girone impeccabile ha superato nei quarti il venezuelano Miquelena Mejias e in semifinale il turco Kilic. In finale successo contro l’azero Huseyn Mammadli.

Bronzo per le Fiamme Oro nel kata a squadre, sia maschile che femminile. Il quarto podio di giornata è arrivato da Siria Luciani (Polisportiva Tevere), bronzo nei 55 kg di kumite. Nell’incontro valido per il podio, l’azzurra ha avuto la meglio sulla bosniaca Sipovic.