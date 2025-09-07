Karate: la Serie A di Salisburgo si chiude con il podio di Pamela Bodei

L’ultimo acuto dell’Italia nella terza tappa della Serie A 2025 di karate, chiusasi quest’oggi a Salisburgo, è stato messo a segno da un’ottima Pamela Bodei.

L’azzurra si è infatti piazzata al terzo posto nei 68 kg del kumite femminile, al termine di un percorso importante, culminato con il 5-1 rifilato all’inglese Rebecca Marshall, nel bronze medal match.

In precedenza, sui tatami della Sporthalle Alpenstrasse, erano arrivati i successi contro la messicana Rubio, la bosniaca Sipovic e la croata Battaia, prima di alzare bandiera bianca – nei quarti di finale – contro l’olandese Lynn, che essendo però arrivata in finale, aveva “involontariamente” attivato il ripescaggio per l’Italiana, che poi è riuscita ad arrampicarsi sino al gradino più basso del podio.

Con il terzo posto di Pamela Bodei si chiude quindi con 6 podi il bilancio azzurro in Austria: le vittorie di Elena Roversi (kata individuale) e di Fabrizio Giordano (kumite -67 kg), e i terzi posti di Siria Luciani (kumite -55 kg), delle squadre delle Fiamme Oro di kata maschile e femminile, oltre a quello odierno.