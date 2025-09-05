Karate: Elena Roversi si prende l’oro nella prima giornata della Serie A di Salisburgo

La prima giornata della terza tappa della Serie A 2025 di karate, in corso di svolgimento a Salisburgo, si apre al meglio per i colori italiani, che festeggiano il primo posto di Elena Roversi.

L’azzurra infatti, interprete strepitosa del kata, è stata protagonista di un percorso splendido nel tabellone femminile, fatto di quattro vittorie nel girone eliminatorio – fra cui quella sull’altra italiana in concorso, ossia Miriam Ederar – e dei successi contro la malesiana Lovelly, ai quarti di finale, la portoghese Caridade, in semifinale, e la belga Chiara Manca, nell’ultimo atto del torneo.

L’evento proseguirà domani, sabato 6 settembre, sui tatami saranno protagonisti gli atleti del kata a squadre, le categorie femminili -50 kg e -55 kg e quelle maschili dei -60 kg e -67 kg maschili.

Vedremo se l’Italia, presente in gara complessivamente con quasi 150 atleti, sui 1200 complessivi (in rappresentanza di 82 nazioni), sarà in grado di aumentare il suo bottino di podi e vittorie.