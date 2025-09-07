Julio Velasco festeggia: “Più emozioni che alle Olimpiadi. Ragazze autorevoli: hanno meritato di vincere”

Julio Velasco, CT della Nazionale italiana di volley femminile, narra con parole dense di emozione, rilasciate ai microfoni della FIPAV, la Federazione Italiana Pallavolo, il successo delle azzurre, capaci di issarsi sul tetto del mondo dopo aver conquistato le Olimpiadi lo scorso anno a Parigi.

La condivisione del trionfo con le ragazze e tutto lo staff azzurro: “Queste ragazze hanno lavorato con grande dedizione e giocato con coraggio anche quando eravamo in difficoltà. Questi sono valori che significano tanto e credo che questo gruppo abbia meritato di vincere così. Poi un pensiero al mio staff, da quello medico a quello tecnico: uomini e donne eccezionali che hanno contribuito a questo trionfo. Barbolini, Cichello, lo scoutman Taglioli, il team manager Marcello Capucchio, tutti parte integrante di questo trionfo. È una vittoria che è arrivata anche grazie al lavoro fuori dal campo, aiutando a creare una mentalità che già c’era e che siamo riusciti a tirare fuori. Queste ragazze andavano solo aiutate a tirare fuori questi valori e ci siamo riusciti“.

Le emozioni del CT azzurro: “Volevo ragazze autonome ed autorevoli, ed ho un gruppo che ha fatto grandissime cose. Questa vittoria mi ha dato emozioni maggiori rispetto all’Olimpiade, perché questa è stata una competizione lunga, difficile e piena di insidie. Per questo ha un sapore diverso e bellissimo. Dedico questa vittoria a Giuseppe Brusi, Leo Novi ed al mio primo allenatore e mentore argentino, venuto a mancare quest’anno. Infine grazie alla Federazione Italiana Pallavolo, che ci consente di lavorare nel migliore dei modi, mettendoci a disposizione risorse tecniche ed economiche, oltre al supporto quotidiano“.