Julio Velasco lancia l’Italia: “Speriamo di sfatare la statistica con il Brasile ai Mondiali, partita equilibrata”

Giornata di vigilia per l’Italia, che sabato 6 settembre (alle ore 14.30) affronterà il Brasile nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Bangkok (Thailandia) per andare a caccia della terza finale iridata della storia, si preannuncia un confronto particolarmente acceso e avvincente da seguire con grande attenzione.

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 si presenteranno all’appuntamento dopo aver travolto Germania e Polonia nella fase a eliminazione diretta, mentre le sudamericane hanno concesso un set alla Repubblica Dominicana e hanno dovuto sudare nei primi due parziali con la Francia. In palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Giappone-Turchia.

Il CT Julio Velasco ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Speriamo di batterle e sfatare questa statistica che ci vede sempre sconfitti ai Mondiali contro il Brasile ma credo in generale, che il prima e dopo questa partita conti poco. Questa statistica e la nostra striscia vincente non saranno determinanti in un match come quello che ci prepariamo ad affrontare”.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito nella propria analisi: “Questa sarà sicuramente una partita difficile, credo equilibrata da giocare con grande attenzione. Quello che posso dire è che le ragazze stanno bene, stiamo lavorando bene, poi però sarà il campo a parlare. Loro sono una squadra tecnica, piena di energia: mi aspetto un Brasile molto concentrato e pronto a dare tutto, come noi del resto”.