Joao Almeida: “Il percorso era più breve per tutti. Contenti di quanto fatto oggi”

Uno straordinario Filippo Ganna regala il secondo successo consecutivo all’Italia nella Vuelta a España 2025. Il corridore della INEOS Grenadiers si aggiudica la diciottesima frazione della corsa iberica, la crono Valladolid-Valladolid di 12,2 chilometri, e conquista così la vittoria numero 36 della sua carriera da professionista.

Il ciclista piemontese è autore di una stratosferica progressione finale negli ultimi quattro chilometri. Percorrere il tratto conclusivo ad oltre sessanta all’ora gli consente di resistere all’assalto dei rivali. L’australiano Jay Vine della UAE Team Emirates-XRG chiude secondo con soli nove decimi di ritardo dal vincitore e precede il compagno di squadra Joao Almeida, terzo ad otto secondi.

In classifica generale Jonas Vingegaard della Team Visma | Lease a Bike limita il passivo e perde solo pochi secondi nei confronti del suo diretto inseguitore. Il danese indossa la maglia rossa con 40’’ su Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG e 2’39’’ sul britannico Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team. Il corridore portoghese è autore di un’ottima prova contro il tempo che gli consente di rosicchiare qualche secondo sul grande favorito e di potersi giocare la vittoria nello scontro di sabato sulla Bola del Mundo.

Il lusitano commenta così la giornata odierna: “L’accorciamento del percorso è uguale per tutti. Non c’è problema, dobbiamo solamente gestire la situazione. Possiamo essere soddisfatti di quanto abbiamo ottenuto oggi. In queste due settimane e mezzo qualcosa è andato bene, in qualche altro giorno abbiamo faticato di più. Dobbiamo essere sempre pronti a tutto in questo ciclismo, anche ad accettare le decisioni”.