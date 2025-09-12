Jasper Philipsen: “I miei compagni sono eccezionali. Vogliamo vincere a Madrid”

Jasper Philipsen si aggiudica la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2025, Rueda-Guijuelo di 161,9 chilometri. Il corridore belga s’impone con una volata di prepotenza grazie a cui batte nettamente i rivali e conquista la sua terza affermazione nella corsa s’invola verso il successo dopo aver fatto parte dell’attacco di ventiquattro uomini che anima la giornata.

Il corridore della Alpecin—Deceuninck, al cinquantasettesimo successo della sua carriera da professionista, brucia il danese Mads Pedersen della Lidl-Trek e il venezuelano Orluis Aular della Movistar Team. Completano la Top 5 il belga Jenthe Biermans della Arkéa – B&B Hotels e il britannico Ben Turner della INEOS Grenadiers.

In classifica generale il danese della Team Visma | Lease a Bike difende la maglia rossa aumentando il suo vantaggio su Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG a 44’’ grazie ai quattro di abbuono guadagnati nello sprint intermedio. Il britannico Thomas Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team è terzo a 2’43’’. Giulio Pellizzari occupa la quinta posizione a 4’23’’ dal leader.

Il velocista belga commenta così il successo odierno: “I miei compagni sono stati decisivi anche oggi. La ciliegina sulla torta sarebbe conquistare il successo anche a Madrid. Sapevamo come sarebbe stato il finale, in salita e poi un po’ più pianeggiante negli ultimi 250 metri. La squadra mi ha dato un tempismo incredibile e ho dato il massimo nell’ultimo chilometro. È sicuramente un lavoro di squadra I miei compagni sono i migliori in questo tipo di situazioni e lo hanno dimostrato in tante altre occasioni. Sì, certo, con questa squadra cerchiamo di mantenere il ritmo vincente e i ragazzi sono davvero esperti e sono i migliori in questo lavoro. Cercheremo di ripeterci domenica, l’ultimo giorno, ma sì, non vediamo l’ora perché sono state tre settimane difficili”.