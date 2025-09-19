Jasmine Paolini: “Pochi minuti per ricaricare le pile e si riparte con il doppio, siamo ancora vivi”

Le campionesse in carica sono ancora in partita. Sembrava quasi disperata la rimonta per Jasmine Paolini, ma la numero uno azzurra è riuscita a ribaltare la situazione battendo in tre set l’ucraina Elina Svitolina per 3-6 6-4 6-4, portando la sfida della semifinale di BJK Cup al doppio decisivo.

Le parole dell’azzurra: “È stato un match tostissimo, sono contenta di come sono rimasta lì, sia il pubblico che la panchina mi hanno aiutato. Ora bisogna ricaricare le pile qualche minuto e ripartire con il doppio. Cerchiamo di fare il nostro meglio”.

Sul momento decisivo del match: “Ha sbagliato una volée con un nastro che è rimasto lì e mi son detta ‘dai che è un segnale’. Il tennis molte volte gira su poche palle, oggi per fortuna ha girato dalla mia parte, sono contenta, siamo ancora lì, siamo ancora vivi e speriamo di fare il meglio con il doppio”.

A breve in campo per la sfida decisiva: ovviamente coppia con Sara Errani per sfidare le gemelle Kichenok.